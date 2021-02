En conferencia de prensa, el brasileño dejó muy en claro que no le servirá de nada tratar de ajustar algo en Tigres, ya que su equipo se conoce y lleva un proceso de años y no de poco tiempo.

"André (Gignac) no debe de tener detalle. Carlos todavía falta el visto bueno de los doctores, y después, la plática que voy a tener con él para ver si está al 100. No voy a arriesgar la integridad de ningún jugador. El equipo está ansioso. Si Carlos González no está al 100 no lo arriesgaré".