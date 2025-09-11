Un a nueva tragedia se sintió en el plano del futbol internacional y, en esta ocasión, tocó a uno de sus representantes más jóvenes y talentosos del balompié colombiano.

Se trata de Éder Smic Valencia Ambuila, quien perdió la vida a sus escasos 16 años y quien, gracias a su talento, estaba muy cerca de debutar en la MLS de los Estados Unidos portando la casaca del New York Red Bulls.

Además de esto, el joven talento había sido convocado por el técnico Fredy Hurtado para unas prácticas de la selección de Colombia sub-16, con miras al Campeonato Sudamericano Sub-17 del año 2026.

La tragedia fue anunciada por la Academia Alemana de Popayán, equipo que lo formó y se encuentra en Cauca, Colombia y que ha sido pasa de varios jugadores importantes del país cafetalero.