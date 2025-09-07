Cristiano Ronaldo responde a polémica tras empujar a aficionado

Tras anotar un doblete en el debut de Portugal en las Eliminatorias mundialistas, Cristiano Ronaldo respondió a la polémica en la que estuvo envuelto previo al partido contra Armenia de este sábado.

CR7 fue visto empujando a un fan que buscaba una selfie en el hotel de concentración de la selección portuguesa, por lo que fue criticado en redes sociales por la reacción violenta contra el aficionado.

Una imagen contrastante se vio unos minutos antes del silbatazo inicial ante Armenia cuando el niño que acompañó a Cristiano en el protocolo rompió en llanto al conocer y estar cerca de su ídolo.

El Bicho compartió ese video donde se le ve sonriendo, conviviendo y abrazando al niño, y agregó el siguiente mensaje.

“Ayer hice un nuevo amigo. Estoy agradecido por el amor y el apoyo todos los días. ¡Espero que todos puedan seguir sus sueños!”.

Con su doblete ante Armenia, Cristiano Ronaldo llegó a 140 goles con Portugal y a 942 en su carrera para quedarse a 58 de la marca de los mil.

Este martes 9 de septiembre, la selección de la Quinas visitarán a Hungría en su segunda fecha de las Eliminatorias de UEFA para el Mundial 2026.