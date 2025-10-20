Cristiano Ronaldo Jr. es convocado con la Sub-16 de Portugal
El delantero de 15 años, que ya destacó con un doblete en su debut con la Sub-15, integra la convocatoria, pero del conjunto Sub-16.
Cristiano Ronaldo Jr., hijo mayor del astro portugués Cristiano Ronaldo, fue convocado nuevamente por la selección juvenil de Portugal, esta vez para integrar el plantel Sub-16 que disputará la Copa de las Federaciones en Turquía.
La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó este lunes la lista de 22 futbolistas citados para el torneo, que se llevará a cabo del 30 de octubre al 4 de noviembre en la ciudad de Antalya.
A sus 15 años, Cristiano Jr. continúa dando pasos firmes en su desarrollo deportivo. En mayo pasado debutó con la selección Sub-15 en el Torneo Vlatko Markovic, celebrado en Croacia, donde destacó con dos goles en la final ante el combinado local (2-3), contribuyendo al título portugués.
En aquella competencia, lució el número 7 y se desempeñó como extremo izquierdo, la posición en la que su padre comenzó su carrera profesional.
Actualmente, el joven delantero forma parte de las categorías inferiores del Al Nassr de Arabia Saudita, tras haber pasado por las academias del Manchester United y la Juventus.
Su convocatoria reafirma el seguimiento que la Federación Portuguesa de Fútbol mantiene sobre su prometedor proceso formativo.