Cristiano Ronaldo Jr. es convocado con la Sub-16 de Portugal

Video Tras los pasos de su padre: Cristiano Jr., convocado con la Sub-16 de Portugal

Cristiano Ronaldo Jr., hijo mayor del astro portugués Cristiano Ronaldo, fue convocado nuevamente por la selección juvenil de Portugal, esta vez para integrar el plantel Sub-16 que disputará la Copa de las Federaciones en Turquía.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó este lunes la lista de 22 futbolistas citados para el torneo, que se llevará a cabo del 30 de octubre al 4 de noviembre en la ciudad de Antalya.

PUBLICIDAD

En aquella competencia, lució el número 7 y se desempeñó como extremo izquierdo, la posición en la que su padre comenzó su carrera profesional.

Actualmente, el joven delantero forma parte de las categorías inferiores del Al Nassr de Arabia Saudita, tras haber pasado por las academias del Manchester United y la Juventus.