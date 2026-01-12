    Al-Nassr

    Cristiano Ronaldo hace gesto polémico en el partido del Al-Nassr vs. Al-Hilal

    Además, el astro portugués salió de cambio y no lo hizo de forma correcta ante sus compañeros.

    Alonso Ramírez
    Este día el Al- Nassr cayó en el partido que sostuvo con el Al-Hilal en la Liga de Arabia Saudita, el resultado no fue favorable y se alejaron un poco más del liderato y el título.

    Uno de los goles del Al-Nassr lo hizo Cristiano Ronaldo, llegó a 959 en su carrera y se acerca cada vez más a la cifra de las mil anotaciones, un sueño que persigue desde el año pasado.

    Lo que levantó la polémica en el juego fue lo que hizo CR7 durante su tiempo en el terreno de juego y fuera del mismo, ya que hizo un gesto que no cayó nada bien en Arabia Saudita.

    Cristiano reclamó todo dentro del campo, al árbitro por las expulsiones y los penaltis, a sus compañeros, no estaba contento a pesar de que anotó al minuto 42, menos lo estuvo al salir de cambio.

    Ya en el banquillo Ronaldo hizo el gesto de robo, haciendo alusión a lo que sucedió dentro del campo de juego y lo que ha venido arrastrando en su carrera como futbolista.

    El próximo encuentro de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr será ante el Al-Shabab y después lo hará ante el Damac, ambos en la liga local.

    Tras 14 jornadas disputadas, el Al-Nassr es segundo lugar con 31 puntos, siete detrás del Al-Hilal, quienes ocupan la primera posición, de ahí la importancia de este último encuentro.

