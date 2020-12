La FIFA dio a conocer a los finalistas de los premios The Best 2020 que se entregarán el próximo 17 de diciembre de manera virtual desde Zúrich, Suiza debido a las circunstancias por la pandemia del COVID-19.

¡Todo listo para The Best! Así será la premiación a lo mejor del 2020

¡Todo listo para The Best! Así será la premiación a lo mejor del 2020

Por último, el Premio Puskás de la FIFA quedará entre el surcoreano Son Heung-min (Tottenham vs. Burnley, Premier League, 7 de diciembre del 2019) y los uruguayos Luis Suárez (Barcelona vs. Mallorca, LaLiga, 7 de diciembre del 2019) y Giorgian de Arrascaeta (Ceará SC vs. Flamengo, Brasileirao, 25 de agosto del 2019).