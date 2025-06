La Copa Oro 2025 que se juega en los Estados Unidos comenzó a definir a las primeras selecciones que se clasifican a los Cuartos de Final del certamen.

Estados Unidos, Canadá, Panamá y Guatemala pueden ser las siguiente selecciones en conseguir su pasaje a Cuartos de Final, en caso de obtener victorias en sus partidos de la Jornada 2.

CUARTOS DE FINAL DE LA COPA ORO 2025



Con cruces atípicos a lo normal, la Concacaf determinó desde hace meses que no sería el habitual A vs. B y C vs. D, en esta ocasión es A vs. D y B vs. C, entre primeros y segundos lugares para los partidos de Cuartos de Final.





Sábado 28 de junio:

D1 vs. A2: State Farm Stadium, Glendale, Arizona a las 5:15 pm CT México / 7:15 pm ET Estados Unidos

A1 vs. D2: State Farm Stadium, Glendale, Arizona a las 8:15 pm CT México / 10:15 pm ET Estados Unidos.





Domingo 29 de junio:

C1 vs. B2: U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota a las 2:00 pm CT México / 4:00 pm ET Estados Unidos

B1 vs. C2: U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota a las 5:00 pm CT México / 7:00 pm ET Estados Unidos.

