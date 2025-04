CALENDARIO COMPLETO DE LA FASE DE GRUPOS DE LA COPA ORO 2023

Sábado 14 de junio

Domingo 15 de junio

Lunes 16 de junio

Martes 17 de junio

Miércoles 18 de junio

Jueves 19 de junio

Viernes 20 de junio

Sábado 21 de junio

Domingo 22 de junio

Martes 24 de junio

CALENDARIO COMPLETO DE LA FASE FINAL DE LA COPA ORO 2025

Cuartos de Final de la Copa Oro 2023



La sede de cada partido se confirmará al final de la Fase de Grupos. Los emparejamientos son 1D vs. 2A, 1A vs. 2D, 1C vs. 2B, 1B vs. 2C.