Ya sin duelos oficiales, México continuará su preparación en partidos amistosos ante la falta de eliminatoria de la Concacaf por ser uno de los tres anfitriones del Mundial 2026 , aunque ello no demeritará su trabajo de ser en la búsqueda de los jugadores ideales que puedan acudir a la máxima justa futbolística.

“En los últimos títulos o torneos que ha organizado Concacaf hemos tenido la oportunidad de ganarlos, eso me llena de orgullo porque nos da confianza, energía para el futuro, para lo que viene.

JAVIER AGUIRRE, UN ‘MAESTRO’ EN EL MANEJO DE PRESIÓN EN LA SELECCIÓN MEXICANA

El estratega del Tricolor señaló que si bien no cree dejar un legado en el equipo nacional, sí dijo que la mentalidad sobre acudir a una convocatoria por parte de los jugadores ha cambiado, pues antes parecían sentirse “forzados” a hacerlo.

“ Hoy quieren venir; no es legado, es algo que me propuse . Mejorar, ¡siempre! Puedes mejorar, por supuesto, recibir un gol tan rápido a balón detenido es mejorable, una falta de comunicación en mediocampo al portero, cosas que hay que ver el partido fríamente y es cuando haces tus anotaciones”.

“Esta silla está expuesta a la crítica, la he entendido hace muchos años y no me afecta, si hay que dedicarlo a alguien por supuesto es a la familia”, fue claro y tajante en su respuesta Javier Aguirre.