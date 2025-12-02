Tras convertirse hace unos días en la en la sensación con su épica narración de la final de la Copa Libertadores que se jugó en el estadio Monumental de Perú, Cliver Huamán cumplió su sueño de narrar desde el palco de transmisiones.

El relator de 15 años fue invitado por L1 MAX de Perú para contar sobre su narración desde el cerro que se encuentra a lado del estadio Monumental, pero en medio de la plática fue sorprendido con la invitación para comentar una de las Semifinales del futbol peruano.

Cliver Huamán, con algunas lágrimas en los ojos, agradeció la invitación y la oportunidad de poder narrar el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima para cumplir uno de sus sueños.

Cliver tomó el micrófono en la segunda parte para relatar por algunos minutos el encuentro desde la cancha del estadio Nacional.

De igual forma el joven comentarista pudo conocer a Julio César Uribe, ex jugador de la selección de Perú, quien le regaló una playera del Sporting Cristal y lo felicitó por su narración en la Copa Libertadores.