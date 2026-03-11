Martín Anselmi Martín Anselmi y su Botafogo quedan fuera de la Copa Libertadores 2026 El extécnico de Cruz Azul fracasó en Conmebol tras perder en casa contra el Barcelona ecuatoriano.

Video Anselmi y su Botafogo son eliminados de la Copa Libertadores 2026

Martín Anselmi sumó un nuevo fracaso en su historial reciente luego de que su equipo, el Botafogo, quedara fuera de la Copa Libertadores 2026.

El club brasileño no jugará la Fase de Grupos del torneo sudamericano tras ser eliminado por el Barcelona de Guayaquil en la Tercera Ronda de Clasificación.

El Botafogo empató 1-1 en el partido de ida, pero cayó en la vuelta por 0-1 en su cancha, en el Estadio Olímpico Nilton Santos, lo que ha generado duras criticas en contra de Anselmi.

El exentrenador de Cruz Azul y Porto solo ha podido ganar tres de los últimos 12 partidos que ha dirigido en el Botafogo, club al que llegó a principios de año.

Anselmi tendrá que conformarse con disputar la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana.

En el Brasileirao, el Botafogo marcha en el lugar 14 con tres puntos tras comenzar el torneo con victoria y después hilar dos derrotas.

Anselmi sigue sin poder consolidarse desde su polémica salida de Cruz Azul. Su etapa en el Porto solo duró seis meses y fue despedido tras el fracaso en el Mundial de Clubes al haber sido eliminado en la Fase de Grupos.

Con La Máquina, Martín Anselmi registró 28 victorias, 10 empates y 12 derrotas, llegando a la Final del Clausura 2024 que perdió contra América (global 2-1).