    Aficionado de Palmeiras muere a horas de que se dispute Final de la Copa Libertadores

    La tragedia envuelve la Final de la Copa Libertadores y un nuevo accidente opaca el máximo certamen de Conmebol.

    Fernando Vázquez.
    A horas de que se dispute la Final de la Copa Libertadores 2025, la tragedia llegó al máximo certamen de Conmebol con la muerte de un aficionado del Palmeiras.

    El 'Verdao' enfrentará al Flamengo en duelo de equipos brasileños por la conquista del trofeo más importante de América, pero un aficionado del Palmeiras perdió la vida en lo que es un accidente que conmocionó a Sudamérica.

    En posible estado de ebriedad, el aficionado se habría lanzado de un camión de techo abierto que circulaba por las calles de Lima, Perú, sede de la Final, rumbo a una concentración fuerte de aficionados del 'Verdao'.

    El referido aficionado, que según medios locales como ATV y Latina, era Caue Brunelli, de 38 años, quien se dio un golpe al caer del referido autobús.

    Compañeros de Brunelli lo llevaron de inmediato a una clínica en Lima, aunque el deceso fue confirmado.

    Hasta el momento, no hay reportes de algún tipo de modificación para la Final de la Copa Libertadores por parte del Palmeiras o de la Conmebol.

    Futbol Internacional

