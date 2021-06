Lionel Messi se fue contento por empate de Argentina ante Chile

Esto declaró para la prensa después de culminar el partido: "De a poquito nos tenemos que ir haciendo fuertes otra vez" . Y aunque la adaptación del equipo no fue lo mas notable en lo demostrado en la cancha su respuesta fue firme y no dudó en responder lo siguiente: "Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos, no es fácil volver, pero creo que por momentos hicimos un buen partido. Estoy contento por el resultado más allá de que no pudimos ganar".