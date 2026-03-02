concacaf w qualifiers |2025 Jamaica se impone de visita a Nicaragua en la Concacaf Women Qualifiers El cuadro jamaiquino vino de atrás para imponerse a Nicaragua a domicilio y dar un paso firme rumbo al Mundial Femenil.

Video Resumen | Nicaragua vende cara la derrota en casa ante Jamaica



En partido del Grupo B de la Concacaf Women Qualifiers, disputado en el Estadio Nacional de Nicaragua, Jamaica remontó un 1-0 en contra y terminó por imponerse a domicilio 3-2 sobre Nicaragua y, de paso, apoderarse del liderato del Grupo B.

Cuando más dominaba la selección de Jamaica, a los 27 minutos, tras una mano en el área cometida por Atlanta Primus, se marcó el penal, mismo que cobró de manera magistral Sheyla Flores, quien venció a la portera para el 1-0 en favor de Nicaragua.

Pero la respuesta llegó 10 minutos después, cuando Tiffany Cameron tendió centro elevado desde la banda derecha al área, donde apareció Khadija Shaw para meter el cabezazo de manera contundente y mandar la de gajos al fondo de la portería para el 1-1 en la pizarra.

Ya en la segunda parte, a los 58 minutos, tras un centro de Atlanta Primus desde banda derecha y luego de varios rebotes de frente al arco, el balón cayó a los pies de Khadija Shaw, quien simplemente lo empujó para conseguir la voltereta jamaiquina y poner el 2-1 en el marcador.

El tercero llegó 10 minutos después, cuando tras pasar por varias piernas jamaiquinas en el área chica, Khadija Shaw alargó la trayectoria de la de gajos, misma que llegó a los dominios de Shania Hayles para que la mandara al fondo de la portería.

A los 82 minutos, tras un tiro de esquina cobrado por Sheyla Flores , el balón llegó de manera precisa al corazón del área, donde Mayqueling Márquez le ganó el salto a la zaga, martilló con la cabeza y lo envió a las redes para recortar distancia en el marcador.