    Concacaf W Qualifiers

    El Salvador golea a Barbados rumbo al Mundial Femenil 2027

    El combinado salvadoreño sumó su segundo triunfo en la eliminatoria rumbo al Mundial 2027.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Resumen | El Salvador golea a Barbados en W Concacaf Champions Cup

    La selección femenil de El Salvador se dio un festín en casa al derrotar por 13-0 a su similar de Barbados como parte de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2027.

    Brenda Cerén y Danielle Fuentes culminaron el partido con tres anotaciones cada una, mientras que Danya Gutiérrez y Victoria Meza marcador dobletes.

    Video ¡La número 10 de El Salvador mete el décimo gol! Brenda Cerén con triplete

    Por su parte, Samaria Gómez, Jackeline Velásquez y Jasmine Dybala terminaron con una anotación cada uno.

    Video ¡El séptimo para el El Salvador! Gran servicio y Samaria Gómez culmina la jugada

    Con este triunfo aplastante del combinado de El Salvador sobre Barbados, la Selecta se pone como líder del grupo F con seis puntos tras dos partidos disputados.

    El siguiente compromiso de las salvadoreñas será el 18 de abril cuando se midan ante Trinidad y Tobago.

    Video ¡La 'manita' salvadoreña! Brenda Cerén recibe el balón y se quita la marca para el 5-0

    Cabe mencionar que las líderes de grupo avanzarán a la ronda final donde buscarán uno de los cuatro boletos al próximo Mundial que se disputará en Brasil en el 2027.

