El Salvador golea a Barbados rumbo al Mundial Femenil 2027
El combinado salvadoreño sumó su segundo triunfo en la eliminatoria rumbo al Mundial 2027.
La selección femenil de El Salvador se dio un festín en casa al derrotar por 13-0 a su similar de Barbados como parte de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2027.
Brenda Cerén y Danielle Fuentes culminaron el partido con tres anotaciones cada una, mientras que Danya Gutiérrez y Victoria Meza marcador dobletes.
Por su parte, Samaria Gómez, Jackeline Velásquez y Jasmine Dybala terminaron con una anotación cada uno.
Con este triunfo aplastante del combinado de El Salvador sobre Barbados, la Selecta se pone como líder del grupo F con seis puntos tras dos partidos disputados.
El siguiente compromiso de las salvadoreñas será el 18 de abril cuando se midan ante Trinidad y Tobago.
Cabe mencionar que las líderes de grupo avanzarán a la ronda final donde buscarán uno de los cuatro boletos al próximo Mundial que se disputará en Brasil en el 2027.