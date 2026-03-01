    Concacaf W Qualifiers

    Cuba con tres goles de penal vence y golea a Curazao

    El conjunto caribeño se ubicó con el triunfo en el primer sitio del Grupo E rumbo al Mundial

    Omar Carrillo
    Video Resumen | Cuba golea a Curazao rumbo al Mundial 2027


    Cuba consiguió su primer triunfo en el Grupo E de W Concacaf Qualifiers rumbo a Brasil 2027 y lo hizo al vencer 3-0 a Curazao en el Estadio Antonio Maceo en la isla.

    El juego tuvo la pecurialidad de que los tres goles del cuadro caribeño cayeron de penal y los anotó Katheryn Rodríguez.

    La superioridad de las cubanas radicó, precisamente, en tener mejores llegadas y saber definir desde los once pasos en un duelo que lució parejo hasta que se rompió con los tiros desde el manchón.

    Con este resultado, Cuba llegó a cuatro unidades en el Grupo E de la competencia eliminatoria. Su primer duelo en esta fase lo libró con empate a dos goles ante San Cristóbal y Nieves.

    Recordemos que la eliminatoria de la Concacaf está dividida en seis grupos que se disputan en distintas sedes de la Concacaf en este caso en Cuba, los ganadores se unirán a Estados Unidos y Canadá para disputar la fase final en noviembre.

    Canadienses y estadounidenses son los dos equipos mejor clasificados de la Concacaf en el Ranking Mundial Femenino de la FIFA y por ello avanzaron automáticamente a la siguiente ronda.

