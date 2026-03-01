    México (F)

    Selección Mexicana Femenil ilusionada con regresar al Mundial

    Blanca Félix aseguró que desean poner en alto el nombre de México.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Tri Femenil ilusionado con regresar al Mundial

    Dentro de la Selección Mexicana Femenil aseguran estar ilusionados con poder clasificar nuevamente a un Mundial Femenil algo que no consiguen desde el 2015.

    En conferencia de prensa el estratega Pedro Flores y la portera Blanca Félix señalaron que sería un gran paso para el futbol mexicano femenil llegar a Brasil 2027.

    Más que presión es una responsabilidad y un orgullo poder representar a nuestro país, siento que presión parecería como una carga y en no es en lo absoluto, siempre es un privilegio estar aquí y representar a nuestro país como se merece. Queremos poner a México en lo más alto”, indicó Blanca Félix.

    La mayoría de las jugadoras no ha estado en una Copa del Mundo o Juegos Olímpicos y la ilusión es tan grande que la ambición y la ilusión son mas fuertes que el rival que este enfrente, y más aun cuando se va acercado la fecha”, aseguró Pedro López.

    La S elección Mexicana Femenil enfrentará a Santa Lucía como parte de la primera ronda de las eliminatorias de Concacaf al Mundial de Brasil 2027.

    Al momento el Tri Femenil se ubica en la segunda posición de l grupo A con tres puntos tras un partido disputado.

