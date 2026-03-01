Selección Mexicana Femenil ilusionada con regresar al Mundial
Blanca Félix aseguró que desean poner en alto el nombre de México.
Dentro de la Selección Mexicana Femenil aseguran estar ilusionados con poder clasificar nuevamente a un Mundial Femenil algo que no consiguen desde el 2015.
En conferencia de prensa el estratega Pedro Flores y la portera Blanca Félix señalaron que sería un gran paso para el futbol mexicano femenil llegar a Brasil 2027.
“ Más que presión es una responsabilidad y un orgullo poder representar a nuestro país, siento que presión parecería como una carga y en no es en lo absoluto, siempre es un privilegio estar aquí y representar a nuestro país como se merece. Queremos poner a México en lo más alto”, indicó Blanca Félix.
“ La mayoría de las jugadoras no ha estado en una Copa del Mundo o Juegos Olímpicos y la ilusión es tan grande que la ambición y la ilusión son mas fuertes que el rival que este enfrente, y más aun cuando se va acercado la fecha”, aseguró Pedro López.
La S elección Mexicana Femenil enfrentará a Santa Lucía como parte de la primera ronda de las eliminatorias de Concacaf al Mundial de Brasil 2027.
Al momento el Tri Femenil se ubica en la segunda posición de l grupo A con tres puntos tras un partido disputado.