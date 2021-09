'Tecatito' Corona no va ni a la banca en el juego ante Jamaica

Jesús 'Tecatito' Corona no fue convocado para el partido entre México y Jamaica. El futbolista del Porto fue el último en integrarse a la concentración por lo que prácticamente no ha entrenado con el equipo y esto motivó al cuerpo técnico a no llevarlo ni siquiera a la banca para el debut del Tri en la Eliminatoria Mundialista rumbo a Qatar 2022.