La inolvidable cachetada que Paco Ramírez dio a Frankie Hejduk

"No, no lo golpeé ni nada, simplemente lo agarré del brazo y hablé con él, no me acerqué a pelear y a armar ningún conflicto. Después llegaron los jugadores, inclusive el técnico y yo le expliqué que nos habían ganado bien pero que no era necesario hacer la estupidez que había hecho este muchacho y simplemente fue lo que le dije, pero no hubo golpes", explicó en su momento Franco.