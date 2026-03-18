    Toluca

    Horario y dónde ver Toluca vs. San Diego, Vuelta de Octavos de Final de Concachampions

    Ambos equipos vienen con empates en sus últimos partidos para buscar su pase a Cuartos de Final.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Días y horarios de los partidos de vuelta de Octavos de Final en Concacaf Champions Cup

    Toluca vs. San Diego es el partido de Vuelta por los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 este miércoles 18 de marzo en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

    En el partido de Ida, los de MLS se llevaron triunfo de 3-2 ante los Diablos Rojos, esto a pesar de jugar con un hombre menos casi todo el partido, en el duelo donde Marcel Ruiz se lesionó los ligamentos que lo harán perderse el Mundial 2026.

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    Para el pase a los Cuartos de Final, lo que necesitan los californianos es que ganen, empaten o pierdan por solo 4-3, 5-4, etc., por el criterio del gol de visitante. Los Diablos Rojos deben ganar por 1-0 o 2-1 si es por un gol de diferencia, pero preferible que lo hagan por dos anotaciones.

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    TOLUCA VS.

    SAN DIEGO

    : HORARIO Y DÓNDE VER


    En sus compromisos del fin de semana, Toluca empató 1-1 ante Atlas para mantener su invicto en el Clausura 2026 de la Liga MX.

    San Diego también empató 3-3 ante FC Dallas, en un partido donde le sacaron el triunfo en tiempo de compensación.

    • Fecha: Miércoles 18 de marzo del 2026.
    • Horario: 21:00 Centro de México | 23:00 ET, 22:30 CT y 20:00 PT en Estados Unidos.
    • Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    HISTORIAL DE SAN DIEGO Y TOLUCA


    Como mencionamos en días pasados, el historial entre San Diego y Toluca es nulo, esta será la primera vez que se enfrenten tanto en Concacaf Champions Cup, Leagues Cup o amistoso.

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