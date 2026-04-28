LAFC Lloris elogia la Champions Cup previo al duelo entre LAFC y Toluca El portero aseguró que el cuadro angelino busca consolidarse como el mejor de Norteamérica.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¿La Concachampions igual que la Champions League? Esto dijo Hugo Lloris

El portero del LAFC, Hugo Lloris, aseguró previo al enfrentamiento ante Toluca que la Concacaf Champions League le recuerda mucho a la Champions, debido a la calidad de algunos equipos.

En entrevista para TUDN el francés señaló que está disfrutando la experiencia que vive actualmente con el conjunto de la MLS.

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“Me siento bien hasta ahora, pero como siempre digo, en esta etapa de mi carrera soy muy cuidadoso con lo que digo y lo que hago. Disfruto el día a día . También me gusta mucho competir en un torneo como la Champions Cup, me recuerda a la Champions League en Europa. E stamos enfrentando grandes rivales, como será el caso de Toluca. Es una gran experiencia y no hay edad para eso. Solo quiero disfrutar el fútbol con mis compañeros y tratar de llegar lo más lejos posible”, indicó Hugo Lloris.

De igual forma, el portero campeón del mundo lanzó un mensaje al Toluca asegurando que LAFC tiene la ambición de consolidarse como campeón de la región.

“Esa es la ambición del club. Han construido esa mentalidad con los años: ganar es lo más importante, sin importar la competencia. El club quiere consolidarse como uno de los grandes en Norteamérica, y eso pasa por ganar torneos importantes como la Champions Cup. Aún queda mucho camino. El club ya jugó dos finales en este torneo, así que hay experiencia, pero ganar es diferente. Ojalá pronto se pueda lograr”, afirmó Lloris.