Toluca agradece a su afición antes de la Final de Concacaf Champions Cup
Los jugadores de los Diablos Rojos reciben a sus aficionados previo a la Final de la Concacaf Champions Cup ante Tigres.
Muy cerca de la Final de la Concacaf Champions Cup ante Tigres, el Toluca prepara sus mejores armas para alzarse con un nuevo título en la era de Antonio Mohamed, u no que sería el único que les faltaría.
Pero los jugadores no son los únicos que se esfuerzan en esta ardua labor, también está el otro lado de la moneda, el de los que apoyan desde la grada y desde cualquier lugar, el de la afición escarlata.
Y en esta ocasión no fue la excepción, desde la llegada de los Diablos Rojos a su hotel de concentración previo a enfrentar a los felinos, la afición ya los esperaba entre gritos, cánticos, música y bengalas para apoyar a los suyos.
Los jugadores entraron al recinto en medio de un ambiente festivo, saludaron a sus seguidores y más tard e se dieron el tiempo de salir a convivir con ellos, tomarse fotografías, firmar artículos alusivos al equipo y disfrutar un poco de la velada.
El cielo se pintó de rojo ante la salida de los jugadores, quienes después de un rato de convivencia volvieron al hotel de concentración para descansar de cara el encuentro ante los Tigres.
T oluca disputará ante Tigres el título de la Concacaf Champions Cup este sábado 30 de mayo en partido a celebrarse en el Estadio Nemesio Diez.