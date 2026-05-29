Nahuel Guzmán Nahuel Guzmán vive la final de Concacaf Champions Cup como una de sus últimas batallas Nahuel Guzmán charló en exclusiva con TUDN, sobre sus sensaciones de cara al duelo de este sábado ante Toluca.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video "Es el proceso final de mi carrera", confiesa Nahuel Guzmán

La final de la Concacaf Champions Cup 2026 tendrá un significado especial para Nahuel Guzmán. El experimentado arquero de Tigres reconoció que afronta esta etapa de su trayectoria profesional con una perspectiva diferente, consciente de que se encuentra en el tramo final de su carrera y de que oportunidades como esta son cada vez más difíciles de alcanzar.

De cara al duelo de este sábado frente a Toluca, el guardameta argentino confesó en entrevista exclusiva con TUDN, que ha aprendido a valorar cada torneo como si fuera el último, una mentalidad que le ha permitido disfrutar de manera distinta cada desafío dentro de la cancha.

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“Tal vez sea la última. Es un torneo internacional que cuesta mucho llegar, cada vez cuesta más llegar hasta el final y desde hace un tiempo acá ya lo he dicho varias veces, aprendí y empecé a vivir cada partido y cada torneo como el último porque entiendo que es el proceso final, la etapa final de mi carrera. Sean uno y sean cinco años, es el último tramo. Creo que eso le da el condimento especial en lo personal de vivirlo como una última final internacional”, señaló el arquero felino.

Las palabras de Guzmán reflejan la importancia que tiene esta final para una generación de jugadores que ha marcado una época en Tigres.

Nahuel Guzmán quiere regalarle el título a André-Pierre Gignac

Además de pensar en lo que representa la final para él, Nahuel también habló de la situación que vive André-Pierre Gignac, máximo referente en la historia reciente de Tigres, con quien comparte la sensación de estar atravesando los últimos años de una exitosa carrera profesional.

"El mejor regalo que nos podemos hacer es quedarnos con este torneo. Me pongo al lado de André (Pierre Gignac) porque es un momento similar. Sobre todo, en este tipo de partidos, nos costó volver a llegar hasta la final en este tipo de torneo y no sabemos si tendremos otra próxima oportunidad", comentó.

Un regalo para que André se vaya con otro campeonato

El arquero destacó que el grupo busca disfrutar cada momento previo al partido, desde la concentración hasta el camino hacia el estadio, entendiendo que este tipo de experiencias podrían no repetirse.

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"El acompañarnos con una sonrisa, el disfrutar del viaje, de la comida, la concentración, llegar a la cancha, cada uno lo vivirá diferente, pero ojalá podamos regalarnos y regalarle a él este trofeo. Por eso vivirlo con el condimento de que será el último, ojalá nos pueda dar ese plus", agregó.