Tigres Lainez confiesa cuando en Tigres le dijeron "eres un desastre" El mediocampista de Tigres revela un episodio sorprendente de cara a la Gran Final ante Toluca.

Video Diego Lainez confiesa quién le dijo "eres un desastre"

Diego Lainez, mediocampista de Tigres, dio a conocer un pasaje curioso en su carrera profesional, específicamente en su llegada a su actual equipo que está por disputar la Final de la Concacaf Champions Cup ante Toluca.

En entrevista exclusiva para TUDN, Lainez confesó que Miguel Fuentes, quien era auxiliar de Robert Dante Siboldi en su etapa como timonel de Tigres, fue quien empezó a hablarle fuerte, algo que, según confesó, le ayudó a mejorar como futbolista.

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"Me lo tuvo que decir alguien, porque yo pregunté y me dijo 'eres un desastre', fue Miguel Fuentes, me dijo 'vas a iniciar', inicié en Tigres entrando de cambio con Siboldi, y me preguntaba que por qué no le gustaba a Siboldi hablé con él antes preguntando que por qué no jugaba y me dijo 'eres un desastre'.

"Fue donde empecé a trabajar con Miguel Fuentes, con Siboldi, fui de carrilero y comprendí todo, si no encontraban posición me ponían a mí para que yo jugara, fue duro que te lo dijeran de golpe, pero fue lo mejor, me hubiera encantado saber todo esto antes, pero todo se tiene que dar en el momento correcto y te lo da la experiencia", agregó Lainez.

Además, el ex del América y el Real Betis descartó que piense de más respecto a la Selección Mexicana y la Copa Mundial de la FIFA 26 y señaló que solamente se centra en el conjunto felino y el intento de conquista de un nuevo título y no en lo que pudo vivir con el Tri.