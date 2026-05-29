Toluca Jesús Angulo sobre las ausencias de Toluca: "Nos pesará bastante, son piezas claves" Los Diablos Rojos no contarán con Alexis Vega y Jesús Gallardo para la final de Concacaf ante Tigres.

Video Jesús Angulo sorprende con su respuesta por las ausencias para la Final de Concacaf

Jesús Angulo aseguró que las bajas que tendrá Toluca en la Final de la Concacaf Champions Cup pesarán, pero aseguró que los Diablos Rojos tienen materia prima para levantar el título.

En entrevista para Línea de 4, el mediocampista indicó que intentarán darle una alegría a Alexis Vega y Jesús Gallardo, que se perderán la Final ante Tigres al estar concentrados con la Selección Mexicana.

PUBLICIDAD

“ Obviamente nos pesará bastante porque son jugadores muy importantes para nosotros, son piezas claves que nos han ayudado a estar acá, pero también estamos conscientes de que tenemos un plantel bastante amplio con mucha calidad y sabemos que tenemos compañeros que pueden suplirlos. Sabemos que están peleando algo importante y queremos darles esta alegría”, indicó Angulo.

ANGULO BUSCA APROVECHAR EL PESO DEL NEMESIO DIEZ

Jesús Ángulo sabe el papel que juega el Nemesio Diez y buscarán aprovechar eso nuevamente ante Tigres en Concacaf como lo hicieron hace unos meses en la final del Apertura 2025 donde se quedaron con el título.

“Cuando estaba en otros equipos y jugaba acá (Nemesio Diez) siempre me pesó bastante y los han dicho varios jugadores, entonces el estadio pesa mucho. Desde que llegue acá nunca he venido a un partido que no este lleno, siempre está a reventar y eso es un apoyo extra para nosotros que nos motiva y será un lindo partido que vamos a disfrutar”, agregó.