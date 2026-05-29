Tigres Final Champions Cup: Todos los títulos de Gignac con Tigres El delantero francés va por su décimo tercer título en competiciones oficiales con los felinos cuando se mida a Toluca en Concacaf.

Video Todos los títulos de André-Pierre Gignac con Tigres rumbo a la Final de Champions Cup

Todo parece que André-Pierre Gignac vive sus últimos instantes como jugador de Tigres antes de anunciar su retiro de las canchas como jugador en activo; su último partido en la Liga MX se dio en la Liguilla pasada cuando fue eliminado en Cuartos de Final.

Gignac está convertido en uno de los mejores jugadores extranjeros que han llegado al futbol mexicano y uno de los mejores que han militado en la historia de Tigres y en la posición de delantero.

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Gerónimo Barbadillo, Tomás Boy, Walter Gaitán y hasta Nahuel Guzmán han sido algunos de los nombres que precedieron a Gignac como ídolo de la afición de los felinos.

LOS TÍTULOS DE GIGNAC CON TIGRES

El delantero francés tiene 12 títulos oficiales ganados con Tigres, pero también un par de Finales inolvidables por su exposición internacional y que quedó muy cerca de ganar como lo fue la Final de la Copa Libertadores en 2015 ante River Plate y la del Mundial de Clubes en 2021 frente al Bayen Múnich.

La de la Libertadores se dio con Gignac viviendo sus primeros instantes con los Tigres, año en el que más tarde fue campeón en la Liga MX dentro del Apertura 2015.

Estas son las Finales ganadas por André-Pierre Gignac con Tigres: