Toluca Turco Mohamed habla de su continuidad en Toluca tras la Final de Concacaf Champions Cup Esta fue la reacción del DT de Toluca al ser cuestionado sobre su futuro tras la Final.

Video ¿Antonio Mohamed a Boca Juniors? Así responde en plena entrevista

De cara a la Final de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Toluca y Tigres, Antonio 'Turco' Mohamed ha dejado incertidumbre en los fanáticos de los Diablos sobre su contuinidad en el banquillo.

El 'Turco' Mohamed fue contundente cuando se le cuestionó qué pasará en su futuro inmediatamente después de jugar la Final de Concacaf en el Estadio Nemesio Diez.

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"Hay charla con la directiva (después del partido) y el entrenador de cómo vamos a ser el semestre que viene, del tema del planteamiento del plantel.

"Puede haber cosas en que nos pongamos de acuerdo, el futbol es así, si yo no me pongo de acuerdo me voy a mi casa a descansar y si nos ponemos de acuerdo me quedo aquí en el club".

ANTE RUMORES DE INTERÉS DE BOCA JUNIORS, MOHAMED SOLO TIENE DOS PLANES

Sobre los rumores del interés de Boca Juniors para llevarse al entrenador de vuelta al futbol argentino, Antonio Mohamed no cerró la puerta al asegurar que solo existen dos opciones después de la Final de este sábado en casa.

"No hay otro plan, hay plan A y B, me voy a mi casa a descansar o me quedo aquí, 80 por ciento que me quedo acá y 20 por ciento que me voy.

"La vida tiene momentos, tienes un camino que manejas en la vida y tienes que ser congruente y consecuente con lo que dices y con lo que haces, fui muy claro, tengo plan A y plan B".