"La verdad, el valor lo dan los números, creo que hablan por sí solos, es semestre que me tocó comandar los números hablan, claro que me doy un valor alto porque Dios me puso donde estoy y darle la copa a los aficionados y a la afición que coreó mi nombre y eso no lo hacen por una afinidad, lo hacen porque sienten que el equipo les respondió y sienten una identidad de ellos adentro de la cancha”.