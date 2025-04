Las estadísticas no están del lado de Cruz Azul ante América en fases de eliminatoria directa , sin embargo, Damián ‘Ruso’ Zamogilny aseguró que la Máquina tiene todo para dar un golpe sobre la mesa ante las Águilas en esta Concacaf Champions Cup .

En la mesa de Línea de 4 el analista de TUDN señaló que sino gana la Máquina en este partido de Cuatos de Final no sabe cuándo será.

“Está listo, no se la creen mucho a Cruz Azul por los antecedentes. Yo sí se la creo, me parece que es un equipo que mostrado mucha consistencia lo está haciendo muy bien Vicente Sánchez”

“ Yo se la creo y hasta cierto punto ya le toca, no sé si estadísticamente, pero ya le toca, no puede ser tanta malaria sino lo puede hacer ahora que es el momento indicado no sé hasta cuando pueda ser… es el momento y se la creo a Vicente y puede ser un buen golpe de autoridad”, sentenció el ‘Ruso’.