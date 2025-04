América tiene un claro dominio sobre Cruz Azul en fases de eliminatoria directa, sin embargo, para André Jardine lo que paso en el pasado no cuenta.

“ La estadística, los números, lo pasado no importa nada , lo que importa aquí es la forma en que nos estamos preparando que son 90 minutos que van a decidir quién pasa y quien será mejor. Todo lo que fue hecho atrás, se queda atrás . Si la estadística fuera al revés te diría lo mismo, te aseguró que no importa nada”

“Obviamente cuando te toca jugar un clásico tiene siempre un ingrediente más y con Cruz Azul no es distinto entonces me imagino a un rival queriendo ganar, pero te aseguró que no más que nosotros”, mencionó Jardine.