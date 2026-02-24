LAFC LAFC vs. Real España | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Concacaf Champions Cup 2026 El conjunto de la MLS se impuso por goleada en el juego de ida ante los hondureños.

Video ¡Inicia la transmisión! LAFC vs Real España, en directo aquí

Los Angeles FC recibe a Real España en el partido de vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup en donde busca completar su pase a los Octavos de final.

En el juego de ida el cuadro angelino se impuso c on una goleada aplastante de 6-1 sobre los hondureños que prácticamente lo puso en la siguiente ronda.

Por su parte, Real España se mete al Banc of California Stadium donde buscará sacar un buen resultado de visita y tratar de conseguir el milagro.

SIGUE AQUÍ LAS INCIDENCIAS DEL PARTIDO LAFC VS. REAL ESPAÑA

LAFC DOMINA, PERO NO CAE EL GOL

Heung-Min Son casi abre el marcador para adelantar el cuadro angelino sobre Real España.