    LAFC

    LAFC vs. Real España | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Concacaf Champions Cup 2026

    El conjunto de la MLS se impuso por goleada en el juego de ida ante los hondureños.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Inicia la transmisión! LAFC vs Real España, en directo aquí

    Los Angeles FC recibe a Real España en el partido de vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup en donde busca completar su pase a los Octavos de final.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Concacaf Champions Cup

    ¡Estás loco Heung-Min Son! El golazo que iba a hacer el crack del LAFC
    1:15

    ¡Estás loco Heung-Min Son! El golazo que iba a hacer el crack del LAFC

    Concacaf Champions Cup
    ¡Heung-Min Son iba a clavar un golazo en Concacaf Champions Cup!
    1:16

    ¡Heung-Min Son iba a clavar un golazo en Concacaf Champions Cup!

    Concacaf Champions Cup
    ¡Inicia la transmisión! LAFC vs Real España, en directo aquí
    0:31

    ¡Inicia la transmisión! LAFC vs Real España, en directo aquí

    Concacaf Champions Cup
    Resumen | Nashville completa la goleada sobre Ottawa en Concacaf
    9:43

    Resumen | Nashville completa la goleada sobre Ottawa en Concacaf

    Concacaf Champions Cup
    ¡Con clase! Qasem marca el 5-0 sobre Ottawa con baile al portero
    1:29

    ¡Con clase! Qasem marca el 5-0 sobre Ottawa con baile al portero

    Concacaf Champions Cup
    ¡Liquida al Ottawa! Jack Maher marca el 4-0 de cabeza para Nashville
    1:20

    ¡Liquida al Ottawa! Jack Maher marca el 4-0 de cabeza para Nashville

    Concacaf Champions Cup
    ¡Cae el tercero! Woobens Pacius da el pase a la red frente a Ottawa
    1:19

    ¡Cae el tercero! Woobens Pacius da el pase a la red frente a Ottawa

    Concacaf Champions Cup
    ¡Fusiló al arquero! Jordan Knight aumenta la ventaja para Nashville
    1:22

    ¡Fusiló al arquero! Jordan Knight aumenta la ventaja para Nashville

    Concacaf Champions Cup
    ¡El gol más fácil! Alex Muyl empuja el balón para el 1-0 de Nashville
    0:28

    ¡El gol más fácil! Alex Muyl empuja el balón para el 1-0 de Nashville

    Concacaf Champions Cup
    Nashville frena las ilusiones de Atlético Ottawa en la Concacaf Champions Cup
    2 mins

    Nashville frena las ilusiones de Atlético Ottawa en la Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup

    En el juego de ida el cuadro angelino se impuso c on una goleada aplastante de 6-1 sobre los hondureños que prácticamente lo puso en la siguiente ronda.

    Por su parte, Real España se mete al Banc of California Stadium donde buscará sacar un buen resultado de visita y tratar de conseguir el milagro.

    SIGUE AQUÍ LAS INCIDENCIAS DEL PARTIDO LAFC VS. REAL ESPAÑA

    LAFC DOMINA, PERO NO CAE EL GOL

    Heung-Min Son casi abre el marcador para adelantar el cuadro angelino sobre Real España.

    Video ¡Estás loco Heung-Min Son! El golazo que iba a hacer el crack del LAFC
    Relacionados:
    LAFCReal España

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX