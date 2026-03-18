Cruz Azul La razón por la que Gabriel ‘Toro’ Fernández no fue titular en el Cruz Azul vs. Monterrey El delantero uruguayo fue a la banca y Nico Ibáñez como titular en el partido de vuelta de los Octavos de Final de la Cocacaf Champions Cup.

Video Última hora: La razón por la que Gabriel 'Toro' Fernández no sale vs. Monterrey

Cruz Azul vs. Monterrey se enfrentaron en el partido de vuelta de la Concacaf Champions Cup dentro de la ronda de Octavos de Final, juego en el que La Máquina llegó con ventaja tras el partido de ida en el que ganó 2-3.

Sorprendió que a diferencia del jgo de ida en la Sultana del Norte, el delantero uruguayo Gabriel ‘Toro’ Fernández no saliera en la alineación titular e iniciara el encuentro en el banquillo de suplentes.

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A decir de Adrián Esparza Oteo, no se trata de algún tipo de lesión y mucho menos de un castigo lo que impidió que ‘Toro’ Fernández fuera de inicio en el Estadio Cuauhtémoc este marte sen busca del pase a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Se trató de una decisión completamente técnica por parte del estratega celeste Nicolás Larcamón el dejar a ‘Toro’ Fernández en el banquillo de suplentes y dar paso a Nico Ibáñez, quien tuvo al menos dos ocasiones claras de gol en el primer tiempo .que no logró concretar.

Gabriel Fernández suma tres juegos jugados en la Concacaf Champions Cup 2026 pero sin gol de por medio, lo que pudo declinar a Nicolás Larcamón a dejarlo como hombre de cambio; en la Liga MX Clausura 2026 suma tres goles.