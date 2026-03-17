Cruz Azul Cruz Azul vs. Monterrey EN VIVO: goles, resultado y resumen del partido de Champions Cup La Máquina llega con ventaja al partido de vuelta de los Octavos de Final en busca de sellar su pase a los Cuartos de Final.

Video ¡Monterrey madruga a Cruz Azul y empata el global en los primeros minutos!

Cruz Azul vs. Monterrey se enfrentan en partido de vuelta de los Octavos de Final en la Concacaf Champions Cup, luego de que en el juego de ida La Máquina tomara ventaja en el Estadio BBVA.

Erik Lira, Gonzalo Piovi y Nicolás Ibáñez hicieron los goles de la ventaja celeste en la serie; Roberto de la Rosa marco doblete con el que dio la vuelta al marcador de manera momentánea, pero sin que Rayados lograra mantener la ventaja hasta el silbatazo final.

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Monterrey tratará de evitar una nueva eliminación en Octavos de Final de manera consecutiva, luego de que la temporada pasada quedara fuera a costa de Vancouver Whitecaps.

Cruz Azul, por su parte, llega como vigente campeón de la Concacaf Champions Cup tras vencer 5-0 en la Final al conjunto canadiense que eliminó a Rayados en estas instancias el año pasado.

CRUZ AZUL VS. MONTERREY, PARTIDO DE VUELTA DE OCTAVOS DE FINAL EN CONCACAF

La Máquina quiere extender su buen momento en la Liga MX Clausura 2026, donde es líder, ahora a planos internacionales en un torneo donde busca clasificar a la próxima edición del Mundial de Clubes.