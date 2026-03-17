Cruz Azul vs. Monterrey EN VIVO: goles, resultado y resumen del partido de Champions Cup
La Máquina llega con ventaja al partido de vuelta de los Octavos de Final en busca de sellar su pase a los Cuartos de Final.
Cruz Azul vs. Monterrey se enfrentan en partido de vuelta de los Octavos de Final en la Concacaf Champions Cup, luego de que en el juego de ida La Máquina tomara ventaja en el Estadio BBVA.
Erik Lira, Gonzalo Piovi y Nicolás Ibáñez hicieron los goles de la ventaja celeste en la serie; Roberto de la Rosa marco doblete con el que dio la vuelta al marcador de manera momentánea, pero sin que Rayados lograra mantener la ventaja hasta el silbatazo final.
Monterrey tratará de evitar una nueva eliminación en Octavos de Final de manera consecutiva, luego de que la temporada pasada quedara fuera a costa de Vancouver Whitecaps.
Cruz Azul, por su parte, llega como vigente campeón de la Concacaf Champions Cup tras vencer 5-0 en la Final al conjunto canadiense que eliminó a Rayados en estas instancias el año pasado.
CRUZ AZUL VS. MONTERREY, PARTIDO DE VUELTA DE OCTAVOS DE FINAL EN CONCACAF
La Máquina quiere extender su buen momento en la Liga MX Clausura 2026, donde es líder, ahora a planos internacionales en un torneo donde busca clasificar a la próxima edición del Mundial de Clubes.
- Disparo precipitado de Nico Ibáñez de larga distancia sin dirección a portería.
- Al 45+1', Nico Ibáñez remató de cabeza pero mandó la pelota a las manos del Mochis Cárdenas.
- Se añaden cuatro minutos más al primer tiempo.
- Anthony Martial tenía el segundo del Monterrey en contrarremate en el área tras trallazo de Tecatito, al 43'.
- Gonzalo Piovi fue amonestado al minuto 37.
- Jugada a balón parado de Cruz Azul, pero en el centro gana la zaga de Rayados de Monterrey, al 34'.
- Al 32', se pedía penal por parte del Monterrey en una barrida apretadísima.
- Carlos Frayde se gana la primera tarjeta amarilla por una dura barrida sobre Rodarte, al 29'.
- Gabriel 'Toro' Fernández es suplente por decisión titular, informó Adrián Esparza para TUDN.
- Llueve fuerte en el Estadio Cuauhtémoc.
- Anthony Martial desborda por izquierda y sólo gana un tiro de esquina por ese costado, pero sin trascendencia.
- Primer cambio del partido, minuto 22 entra Gerardo Arteaga y sale lesionado Daniel Aceves. Es el octavo lesionado de Rayados.
- Daniel Aceves no puede continuar y es sacado en camilla.
- Al 18', Daniel Aceves va al suelo y de inmediato ingresan las asistencias médicas; fue en una jugada con José Paradela; todo indica es un tema muscular.
- ¡Qué atajadón de Mochis Cárdenas! Nico Ibáñez saca disparo en el área a bocajarro, pero el portero de Rayados desvió a dos manos. ¡Qué reflejos!
- Cruz Azul busca su gol, Charly Rodríguez pone a prueba la pierna, pero no halla las redes. Son ya 16 minutos de juego.
- ¡Gol del Monterrey! Apenas el primer disparo, fue de 'Corcho' Rodríguez, y la mandó guardar con disparo de media distancia para el 0-1; se empata el global de 3-3.
- Andrés Gudiño es el titular en este partido por parte de Cruz Azul; será en Liga MX cuando reaparezca Kevin Mier.
- Disparo al 3' dePalavecino, pone a prueba al Mochis Cárdenas, quien controla en dos tiempos.
- Dos minutos y Cruz Azul sembró tensión; centro por derecha y Nico Ibáñez se barrió pero no alcanzó a rematar, aunque estaba en posición adelantada.
- ¡Arranca el partido en el Estadio Cuauhtémoc!