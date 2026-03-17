    Monterrey

    Horario y dónde ver Cruz Azul vs. Monterrey, Vuelta de Octavos de Final de Concachampions

    Ambos equipos llegan con empates en su último partido en el torneo local por el boleto a la siguiente ronda.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Días y horarios de los partidos de vuelta de Octavos de Final en Concacaf Champions Cup

    Cruz Azul vs. Monterrey se miden este martes 17 de marzo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc por la Vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026.

    En el partido de Ida, La Máquina se llevó un triunfo de 3-2 ante Rayados la semana pasada para tomar un ventaja signficativa en esta serie.

    PUBLICIDAD

    Y es que cabe recordar que el gol de visitante es criterio de desempate, por lo que Cruz Azul puede hasta perder, siempre y cuando sea por 1-0 o 2-1 para avanzar a Cuartos de Final.

    Más sobre Concacaf Champions Cup

    Nico Sánchez confirma que Anthony Martial estará disponible contra Cruz Azul
    2 mins

    Nico Sánchez confirma que Anthony Martial estará disponible contra Cruz Azul

    Concacaf Champions Cup
    Guido Pizarro hace un llamado de atención al torneo de Concacaf
    1:19

    Guido Pizarro hace un llamado de atención al torneo de Concacaf

    Concacaf Champions Cup
    ¡Esto ya es goleada! Llegó el tercero de Seattle
    1:17

    ¡Esto ya es goleada! Llegó el tercero de Seattle

    Concacaf Champions Cup
    ¡Llegó el doblete de Paul Arriola! Seattle incrementa su ventaja
    1:57

    ¡Llegó el doblete de Paul Arriola! Seattle incrementa su ventaja

    Concacaf Champions Cup
    ¡Error de Vancouver! Seattle lo traduce en gol de Arriola
    1:25

    ¡Error de Vancouver! Seattle lo traduce en gol de Arriola

    Concacaf Champions Cup
    ¡Tremendo disparo de Albert Rusnák! Se va por un costado
    1:46

    ¡Tremendo disparo de Albert Rusnák! Se va por un costado

    Concacaf Champions Cup
    Yohei Takaoka le dice que no a Paul Arriola, le niega gol a Seattle
    1:57

    Yohei Takaoka le dice que no a Paul Arriola, le niega gol a Seattle

    Concacaf Champions Cup
    ¡En VIVO! Whitecaps vs Seattle Sounders de la Concacaf Champions Cup
    0:32

    ¡En VIVO! Whitecaps vs Seattle Sounders de la Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    Horario y dónde ver Cincinnati vs. Tigres, Ida de Octavos de Final de Concachampions
    1 mins

    Horario y dónde ver Cincinnati vs. Tigres, Ida de Octavos de Final de Concachampions

    Concacaf Champions Cup
    Horario y dónde ver Whitecaps vs. Sounders, Ida de Octavos de Final de Concachampions
    1 mins

    Horario y dónde ver Whitecaps vs. Sounders, Ida de Octavos de Final de Concachampions

    Concacaf Champions Cup

    CRUZ AZUL VS.

    MONTERREY

    : HORARIO Y DÓNDE VER


    El partido de Cruz Azul vs. Monterrey se llevará a cabo en territorio de Puebla, la sede de local de La Máquina en este Clausura 2026 hasta que pueda volver al Estadio Banorte tras su reapertura.

    Rayados viene de empatar 2-2 ante Juárez como vistante en la Jornada 11 del Clausura 2026, mientras que los celestes empataron también 2-2 contra Pumas.

    • Fecha: Martes 17 de marzo del 2026.
    • Horario: 21:00 Centro de México | 23:00 ET, 22:00 CT y 20:00 PT en Estados Unidos.
    • Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    HISTORIAL DE RAYADOS Y LA MÁQUINA EN CONCACAF


    Como mencionamos en días pasados, en el historial entre Monterrey y Cruz Azul hay dos eliminatorias previas y en ambas se midieron en Semifinales del certamen con un claro ganador, Rayados. La primera en la edición de la temporada 2010-2011 y la última en la 2021.

    Es más, La Máquina no había podido vencer a Rayados en la Concachampions hasta el pasado partido, con saldo a favor de los regios de tres victoras y un empate, con global de 8-3 en esos compromisos previos.

    Relacionados:
    MonterreyCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Un hombre por semana
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Polen
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX