Monterrey Horario y dónde ver Cruz Azul vs. Monterrey, Vuelta de Octavos de Final de Concachampions Ambos equipos llegan con empates en su último partido en el torneo local por el boleto a la siguiente ronda.

Video Días y horarios de los partidos de vuelta de Octavos de Final en Concacaf Champions Cup

Cruz Azul vs. Monterrey se miden este martes 17 de marzo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc por la Vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026.

En el partido de Ida, La Máquina se llevó un triunfo de 3-2 ante Rayados la semana pasada para tomar un ventaja signficativa en esta serie.

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Y es que cabe recordar que el gol de visitante es criterio de desempate, por lo que Cruz Azul puede hasta perder, siempre y cuando sea por 1-0 o 2-1 para avanzar a Cuartos de Final.

CRUZ AZUL VS.

MONTERREY

: HORARIO Y DÓNDE VER



El partido de Cruz Azul vs. Monterrey se llevará a cabo en territorio de Puebla, la sede de local de La Máquina en este Clausura 2026 hasta que pueda volver al Estadio Banorte tras su reapertura.

Fecha: Martes 17 de marzo del 2026.

Martes 17 de marzo del 2026. Horario: 21:00 Centro de México | 23:00 ET, 22:00 CT y 20:00 PT en Estados Unidos.

21:00 Centro de México | 23:00 ET, 22:00 CT y 20:00 PT en Estados Unidos. Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

HISTORIAL DE RAYADOS Y LA MÁQUINA EN CONCACAF



Como mencionamos en días pasados, en el historial entre Monterrey y Cruz Azul hay dos eliminatorias previas y en ambas se midieron en Semifinales del certamen con un claro ganador, Rayados. La primera en la edición de la temporada 2010-2011 y la última en la 2021.