Horario y dónde ver Cruz Azul vs. Monterrey, Vuelta de Octavos de Final de Concachampions
Ambos equipos llegan con empates en su último partido en el torneo local por el boleto a la siguiente ronda.
Cruz Azul vs. Monterrey se miden este martes 17 de marzo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc por la Vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026.
En el partido de Ida, La Máquina se llevó un triunfo de 3-2 ante Rayados la semana pasada para tomar un ventaja signficativa en esta serie.
Y es que cabe recordar que el gol de visitante es criterio de desempate, por lo que Cruz Azul puede hasta perder, siempre y cuando sea por 1-0 o 2-1 para avanzar a Cuartos de Final.
CRUZ AZUL VS.
MONTERREY
: HORARIO Y DÓNDE VER
El partido de Cruz Azul vs. Monterrey se llevará a cabo en territorio de Puebla, la sede de local de La Máquina en este Clausura 2026 hasta que pueda volver al Estadio Banorte tras su reapertura.
Rayados viene de empatar 2-2 ante Juárez como vistante en la Jornada 11 del Clausura 2026, mientras que los celestes empataron también 2-2 contra Pumas.
- Fecha: Martes 17 de marzo del 2026.
- Horario: 21:00 Centro de México | 23:00 ET, 22:00 CT y 20:00 PT en Estados Unidos.
- Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.
HISTORIAL DE RAYADOS Y LA MÁQUINA EN CONCACAF
Como mencionamos en días pasados, en el historial entre Monterrey y Cruz Azul hay dos eliminatorias previas y en ambas se midieron en Semifinales del certamen con un claro ganador, Rayados. La primera en la edición de la temporada 2010-2011 y la última en la 2021.
Es más, La Máquina no había podido vencer a Rayados en la Concachampions hasta el pasado partido, con saldo a favor de los regios de tres victoras y un empate, con global de 8-3 en esos compromisos previos.