    Monterrey vs. Cruz Azul EN VIVO por Octavos de Final de Concacaf Champions Cup: goles y resumen

    La expulsión del arquero al 81' desató una serie de desfortunios en Monterrey.

    Por:Juan Regis
    Video ¡Locura en Monterrey! Golazo de Nico Ibánez para firmar la voltereta

    Cruz Azul remontó a Monterrey en la Ida de Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup con un golazo de Nico Ibáñez sobre la hora.

    Merecidamente, Cruz Azul se adelantó en el marcador a los 25 minutos tras dos ocasiones de gol previas en que la suerte no los acompañó. La inminente primera anotación de la noche llegó tras un accidentado centro al área en el que Erik Lira se avivó para rematar y clavar el 0-1.

    El empate de Monterrey llegó diez minutos después a balón parado cuando parecía que La Máquina aumentaba la ventaja se apareció Roberto de la Rosa en el área para empatar el juego y hacer explotar al Gigante de Acero.

    El delantero mexicano se creció de cara al descanso y cinco minutos de poner el empate para Rayados, De la Rosa encontró un balón en el área y cruzó su disparo para marcar el doblete y la remontada.

    A 10 minutos del final, Santiago Mele cometió un grave error al intentar despejar un centro al área y terminó golpeando a Jorge Rodarte en el rostro.

    Video ¡Penal, roja y gol de Cruz Azul! Piovi intercambia el penal por gol para el empate

    El árbitro no titubeó en pitar la falta, el penal y le mostró la tarjeta roja al portero. El problema fue que Monterrey ya no tenía cambios y tuvo que recurrir a un jugador de cancha para cubrir la portería. Stefan Medina fue el valiente que se puso los guantes para intentar tapar la pena máxima.

    Gonzalo Piovi se perfiló desde los 11 pasos y fusiló a un tímido Medina, quien ni siquiera se aventó para evitar el empate 2-2.

    Al 90' y con la gran debilidad de Monterrey en el arco, Cruz Azul se fue al frente buscando el error de Stefan Median y bombardeó el área. Fue Nico Ibáñez quien logró remontar con un golazo de primera intención que salió cruzado para el 2-3 definitivo.

    Video ¡Golazo de la Máquina! Lira se encuentra el balón y dispara para vencer a Mele
