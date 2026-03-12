    Tigres

    Horario y dónde ver Cincinnati vs. Tigres, Ida de Octavos de Final de Concachampions

    Esta es la segunda vez en la historia en que se enfrentarán en la Concacaf estos equipos en el torneo.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Concachampions 2026: Horario y dónde ver los partidos de ida de Octavos de Final

    El partido de Cincinnati vs. Tigres por la Ida los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 este jueves 12 de marzo en la cancha del TQL Stadium.

    PUBLICIDAD

    Cincinatti avanzó tras golear 13-0 en el global al Universidad O&M de la República Dominicana, para avanzar a esta fase tras la Primera Ronda.

    Tigres dejó fuera a Forge FC por global de 4-1, en una eliminatoria que se definió en el partido de Vuelta en México.

    CINCINNATI VS. TIGRES: HORARIO Y DÓNDE VER


    El partido de Cincinnati vs. Tigres toma al cuadro de la MLS con solo tres juegos de su temporada actual y una eliminatoria en Concacaf, mientras que el de la Liga MX con 10 partidos y con un cuadro de la UANL motivado tras ganar el Clásico Regio ante Monterrey.

    • Fecha: Jueves 12 de marzo del 2026.
    • Horario: 18:00 Centro de México | 20:00 ET, 19:00 CT y 17:00 PT en Estados Unidos.
    • Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    HISTORIAL DE CINCINNATI Y TIGRES


    El historial entre estos equipos de MLS y Liga MX tiene ya un antencedente en la Concacaf Champions Cup.

    Curiosamente, ambos equipos se cruzaron en la ronda de Octavos de Final en la edición de 2025, con el cuadro de Tigres victorioso por global de 4-2.

    Relacionados:
    TigresFC Cincinnati

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Un hombre por semana
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX