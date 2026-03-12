Tigres Horario y dónde ver Cincinnati vs. Tigres, Ida de Octavos de Final de Concachampions Esta es la segunda vez en la historia en que se enfrentarán en la Concacaf estos equipos en el torneo.

Video Concachampions 2026: Horario y dónde ver los partidos de ida de Octavos de Final

El partido de Cincinnati vs. Tigres por la Ida los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 este jueves 12 de marzo en la cancha del TQL Stadium.

Cincinatti avanzó tras golear 13-0 en el global al Universidad O&M de la República Dominicana, para avanzar a esta fase tras la Primera Ronda.

Tigres dejó fuera a Forge FC por global de 4-1, en una eliminatoria que se definió en el partido de Vuelta en México.

CINCINNATI VS. TIGRES: HORARIO Y DÓNDE VER



El partido de Cincinnati vs. Tigres toma al cuadro de la MLS con solo tres juegos de su temporada actual y una eliminatoria en Concacaf, mientras que el de la Liga MX con 10 partidos y con un cuadro de la UANL motivado tras ganar el Clásico Regio ante Monterrey.

Fecha: Jueves 12 de marzo del 2026.

Jueves 12 de marzo del 2026. Horario: 18:00 Centro de México | 20:00 ET, 19:00 CT y 17:00 PT en Estados Unidos.

18:00 Centro de México | 20:00 ET, 19:00 CT y 17:00 PT en Estados Unidos. Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

HISTORIAL DE CINCINNATI Y TIGRES



El historial entre estos equipos de MLS y Liga MX tiene ya un antencedente en la Concacaf Champions Cup.