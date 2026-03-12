Toluca ¡Rodilla de Marcel Ruiz está estable y sin inflamación! El técnico de los Diablos Rojos asegura que se debe esperar para hacer una evaluación en la rodilla de su jugador.

Video ¡Antonio Mohamed pide no alarmarse por golpe a Marcel Ruiz!

El técnico del Toluca, Antonio Mohamed, pide que no se adelante nada con respecto al estado de la rodilla de su futbolista Marcel Ruiz, quien abandonó el terreno de juego, tras fuerte entrada en su articulación.

“No podemos hacer una evaluación todavía. El equipo salió golpeado. Vamos a esperar. Creemos siempre en positivo que solo haya sido un susto. Tiene la rodilla estable, no se ve inflamada. Esperemos que solo sea un susto”, comentó el ‘Turco’ en conferencia al finalizar el partido.

Con respecto a la derrota ante San Diego, Mohamed señaló que hasta la expulsión no habían pasado mitad de cancha y después el equipo no se supo acomodar. “Sobraba un central e hicimos presión alta todo el tiempo. Ahora que hacemos la lectura pasó lo que pasó”.

“Salimos dormidos en el segundo tiempo y podemos buscar muchas excusas, pero estamos dolidos. Ya pasó. No es excusa: el rival hizo un sacrificio enorme y a nosotros nos tiene que servir de enseñanza y de experiencia”.