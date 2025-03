Como preámbulo hacia el Clásico Nacional Chivas vs. América en la Concacaf Champions Cup , Jair Pereira, excapitán del Guadalajara , charló con la mesa de Línea de 4 de TUDN sobre un efecto que en los últimos años se ha acentuado al interior de la institución tapatía.

Para Jair Pereira, esto se debe a que las oportunidades escasean para estos futbolistas y comienzan a caer en cuenta que formaron parte de una institución de la jerarquía de Chivas y ahora deben remar a contracorriente por no salir del mapa de la Liga MX.

“ Mucho influye el tema de la ciudad, pero mucho depende de la personalidad de cada jugador , no todos son así. Sí hay jugadores que de pronto les cambia la vida, han tenido un mejor salario, hay muchachas muy guapas en Guadalajara, hay lugares para salir. Decimos les pega el Guadalajarazo.

“Pero no le pasa a todos los jugadores, la realidad es que quizás cuando se van a otros equipos se dan cuenta de dónde estaban parados y saben que no van a tener una segunda oportunidad.

“Se quemaron en un equipo tan importante que es mediático como lo es Chivas donde no aprovecharon esa oportunidad, de pronto tienen una última oportunidad al otro equipo que llegan, llámale América, llámale Toluca. ¿Y qué pasa? Que si no rinden, va a pasar que ya tienes dos equipos donde no han sacado su mejor versión y de repente empiezas a perder la oportunidad de jugar en Primera División.