Amaury Vergara revela que jugadores piden salir de Chivas

"Hay algo bien importante, uno, hay jugadores que no aguantan con la presión de Chivas y de repente hay que humanizar, no los juzgo. A veces no pueden con la exigencia, con la presión y han habido ocasiones que los jugadores con sus papás han venido hablar con nosotros para decirnos 'por favor déjenos salir, no podemos con la presión', no tengo intención de decir nombres".

"Nos hemos equivocado, yo me he equivocado, hemos traído jugadores... esas personas a lo mejor ya no están y yo asumo. Hemos hecho inversiones importantes por jugadores que no rindieron o que no dieron lo que tenían que dar. La gente dice 'no quieres gastar dinero, te vale madres', al contrario, me importa tanto que dejo, no me meto, que el director deportivo haga su chamba".