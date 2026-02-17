Atlético Ottawa vs. Nashville EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Concacaf Champions Cup 2026
Los campeones de Canadá, dirigidos por el mexicano Diego Mejía, buscan la victoria en casa en el juego de ida.
Video ¡Balazo! Nashville avisa con el trallazo de Pacius sobre el arco
El partido de ronda 1 de la Concacaf Champions Cup 2026 enfrenta al campeón de Canadá, Atlético Ottawa, y el club de la MLS, Nashville SC.
Destaca la presencia del entrenador mexicano Diego Mejía como timonel del Atlético Ottawa, quien hace unos meses logró darle al club su seguno título en la liga canadiense y sumar un logro importante en su joven carrera como técnico.
El Atlético Ottawa es ligeramente favorito para llevarse el partido de vuelta que se celebra en el Estadio TD Place de dicha ciudad canadiense.
SE FUE MEDIA HORA DE JUEGO
Nashville insiste y busca el primer gol del partido.
INICIA EL PARTIDO
Atlético Ottawa 0-0 Nashville SC
ALINEACIONES ATLÉTICO OTTAWA VS. NASHVILLE CONCACAF CHAMPIONS CUP
ALINEACIÓN DE ATLÉTICO OTTAWA
- Garissone Innocent
- T. Walker
- Noah Abatneh
- Sergie Kozlovskiy
- G. Antinoro
- Juan Castro
- M. Aparicio
- Ballou Tabla
- J. Coulanges
- Jonathan Villal
- D.T. Diego Mejía
ALINEACIÓN DE NASHVILLE SC
- Brian Schwake
- B. Acosta
- Jack Maher
- T. Williams
- J. Bauer
- Alex Muyl
- J. Knight
- Matthew Corcoran
- Warren Madrigal
- W. Pacius
- Ahmed Qasem
- D.T. B. Callaghan
Relacionados: