Nashville SC Atlético Ottawa vs. Nashville EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Concacaf Champions Cup 2026 Los campeones de Canadá, dirigidos por el mexicano Diego Mejía, buscan la victoria en casa en el juego de ida.

Video ¡Balazo! Nashville avisa con el trallazo de Pacius sobre el arco

El partido de ronda 1 de la Concacaf Champions Cup 2026 enfrenta al campeón de Canadá, Atlético Ottawa, y el club de la MLS, Nashville SC.

Destaca la presencia del entrenador mexicano Diego Mejía como timonel del Atlético Ottawa, quien hace unos meses logró darle al club su seguno título en la liga canadiense y sumar un logro importante en su joven carrera como técnico.

El Atlético Ottawa es ligeramente favorito para llevarse el partido de vuelta que se celebra en el Estadio TD Place de dicha ciudad canadiense.

SE FUE MEDIA HORA DE JUEGO



Nashville insiste y busca el primer gol del partido.

INICIA EL PARTIDO



Atlético Ottawa 0-0 Nashville SC

ALINEACIONES ATLÉTICO OTTAWA VS. NASHVILLE CONCACAF CHAMPIONS CUP

ALINEACIÓN DE ATLÉTICO OTTAWA

Garissone Innocent

T. Walker

Noah Abatneh

Sergie Kozlovskiy

G. Antinoro

Juan Castro

M. Aparicio

Ballou Tabla

J. Coulanges

Jonathan Villal

D.T. Diego Mejía

ALINEACIÓN DE NASHVILLE SC