América No fue la noche de Raphael Veiga: Jardine

¿Hay algo que está afectando a Raphael Veiga para su mejor versión? Jardine lo cuenta

El técnico del América, André Jardine, fue claro al señalar que Raphael Viega sigue en el proceso de adaptación, con minutos de juego, a la altura. “Ya se ven algunas cosas que quiere aportar al equipo, con pases filtrados, remates y lances que solo las camisas 10 saben hacer, buenas sensaciones con él”, aseguró.

Jardine agregó que no estuvo en su noche más inspirada, pero deja buenas sensaciones pensando en el futuro y se irá acoplando.

Con respecto al estado de salud de Alejandro Zendejas, el director técnico fue puntual al aclarar que el jugador entrenó, pero no se sintió al cien por ciento, por lo que se le dio descanso ante Olímpia.