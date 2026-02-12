Domènec Torrent Torrent se compara con Alex Ferguson para pedir paciencia en Rayados El técnico español aseguró que le hace falta tiempo para conseguir títulos en el Monterrey.

Video ¡Fin del partido!

Domenec Torrent, técnico de Monterrey, habló tras la victoria de Rayados ante Xelajú en la Concacaf Champions Cup 2026 y se comparó con el proceso de Sir Alex Ferguson en el Manchester United.

PUBLICIDAD

"Estoy satisfecho en muchas fases, no en todas. Siempre podemos mejorar. Contra equipos de mayor magnitud los pequeños detalles importan mucho. Tenemos margen de mejora. Para mí un equipo es poner las individualidades al servicio del colectivo. Cuando eso nos convenza del todo, daremos un paso importante".

LA COMPARACIÓN DE TORRENT CON ALEX FERGUSON



Torrent fue cuestionado por la falta de títulos en poco más de un semestre con Monterrey, a lo que el español pidió paciencia ante los resultados.

"Los campeonatos duran muy poco, cuatro meses. Hoy leía, te lo digo de refilón, que una leyenda como Ferguson estuvo siete años; siete años son catorce campeonatos, catorce campeonatos para ganar la primera liga con el United. Luego construyó un monstruo, llevamos aquí nada, en las otras ligas, en esto estaríamos a media temporada.

"Creo que cada día estamos un poco mejor de entendimiento en este sentido, pero aquí todo va muy deprisa, aquí no se tiene paciencia. Aquí se piensan que con cuatro meses... no se cambia nada, ningún entrenador del mundo. Yo estuve con el mejor del mundo ( Josep Guardiola) y, cuando fuimos a Manchester (City), nos costó un año, que son dos campeonatos aquí".

La presión para Domenec Torrent y Rayados venía después de un racha de tres partidos sin ganar, misma que finalizó con el triunfo ante el cuadro guatemalteco.

Ahora Monterrey espera al ganador de la serie de Cruz Azul vs. Vancouver FC, que se juega este jueves, para la eliminatoria de los Octavos de Final de la Concachampions.