    El Atlético Ottawa, del entrenador mexicano Diego Mejía, ganó la Final de la Canadian Premier League por 2-1 frente al Cavalry para conquistar su primer título en su historia y amarrar su pase a la Concacaf Champions Cup.

    El partido decisivo no pudo ser más canadiense: una sensación térmica de -2 grados centígrados y nieve abundante congelaron y cubrieron la ciudad de Ottawa minutos antes del silbatazo inicial.

    Apenas al minuto de juego, el delantero mexicoestadounidense ex del Atlético San Luis, David Rodríguez, se perdió la oportunidad de abrir el marcador tras un mal despeje del arquero rival que le entregó la pelota a los pies en tres cuartos de cancha.

    Rodríguez buscó la red de larga distancia, pero el balón quedó un poco elevado y salió por un costado provocando el suspiro de su afición.

    A la media hora, Cavalry abrió el marcador por la vía del penal gracias al cobro de Fraser Aird y la fría noche parecía complicarse para Diego Mejía.

    Sin embargo, Rodríguez se redimiría con un tremendo gol de chilena minutos después para empatar el juego 1-1 antes de irse al descanso. El delantero se avivó dentro del área y aprovechó el bote de la pelota para elevarse, ganar al marcaje de los rivales y rematar de chilena con un rápido gesto de su pierna izquierda.

    En los últimos 15 minutos del partido los protagonistas fueron los porteros. Ambos tuvieron al menos una atajada que evitó la ligera ventaja del otro antes de pactar los tiempos extra.

    Para ponerle más suspenso, los tiempos extra se retrasaron debido al mal clima que azotó en plena final.

    Y ya en el tiempo extra fue nuevamente David Rodríguez que dijo presente al anotar el segundo gol del Atlético Ottawa con otro golazo al picar el balón sobre el arquero rival para el 2-1 final y así darle el título al equipo que es dirigido por Diego Mejía.

