Cruz Azul Horario y dónde ver el partido Cruz Azul vs. Vancouver FC de la Concachampions 2026 La Máquina, actual campeón del certamen, espera cerrar el trámite tras la cómodo victoria en la Ida.

Video Así puedes ver los partidos de Vuelta de equipos de Liga MX en Concachampions 2026

El partido de Cruz Azul vs. Vancouver FC de la Vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 se jugará este jueves 12 febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

La Máquina viene después de empatar 1-1 ante Toluca, bicampeón del futbol mexicano, para mantenerse en la parte de arriba de la tabla por debajo de Chivas.

Vancouver FC tuvo semana completa para trabajar este compromiso, todo esto ante la inactividad todavía de su liga en Canadá que arranca hasta abril.

HORARIO Y DÓNDE VER EL VANCOUVER FC VS. CRUZ AZUL



E l Cruz Azul vs. Vancouver FC en su partido de Ida fue victoria de 3-0 para La Máquina, por lo que todo pareciera que el encuentro de Vuelta en casa puede ser un mer trámite.

Vancouver debe ganar al menos por tres goles de diferencia para llevar el partido al alargue o anotando cuatro goles para avanzar por criterio de gol de visitante.