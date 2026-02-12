    Cruz Azul

    Horario y dónde ver el partido Cruz Azul vs. Vancouver FC de la Concachampions 2026

    La Máquina, actual campeón del certamen, espera cerrar el trámite tras la cómodo victoria en la Ida.

    Por:Antonio Quiroga
    Así puedes ver los partidos de Vuelta de equipos de Liga MX en Concachampions 2026

    El partido de Cruz Azul vs. Vancouver FC de la Vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 se jugará este jueves 12 febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

    La Máquina viene después de empatar 1-1 ante Toluca, bicampeón del futbol mexicano, para mantenerse en la parte de arriba de la tabla por debajo de Chivas.

    Vancouver FC tuvo semana completa para trabajar este compromiso, todo esto ante la inactividad todavía de su liga en Canadá que arranca hasta abril.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL VANCOUVER FC VS. CRUZ AZUL


    E l Cruz Azul vs. Vancouver FC en su partido de Ida fue victoria de 3-0 para La Máquina, por lo que todo pareciera que el encuentro de Vuelta en casa puede ser un mer trámite.

    Vancouver debe ganar al menos por tres goles de diferencia para llevar el partido al alargue o anotando cuatro goles para avanzar por criterio de gol de visitante.

    Cuándo es el partido Cruz Azul vs. Vancouver FC: Miércoles 11 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, México
    Horario del partido Cruz Azul vs. Vancouver FC: A las 19:00 horas en el Centro de México, 20:00 horas en el Este y 17:00 horas en el Pacífico de los Estados Unidos.
    Dónde ver es el partido Cruz Azul vs. Vancouver FC: Este encuentro podrás disfrutarlo a través de TUDN, TUDN.com, la app de TUDN y ViX en los Estados Unidos.

