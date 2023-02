Así se juegan los Octavos de Final del Premundial Sub-17 de Concacaf

Sábado 18 de febrero:

México vs. Nicaragua, 5:00 PM tiempo del Este, 4:00 PM tiempo del Centro, 2:00 PM tiempo del Pacífico.

Estados Unidos vs. República Dominicana, 5:00 PM tiempo del Este, 4:00 PM tiempo del Centro, 2:00 PM tiempo del Pacífico.

Panamá vs. Cuba, 8:00 PM tiempo del Este, 7:00 PM tiempo del Centro, 5:00 PM tiempo del Pacífico.

El Salvador vs. Trinidad y Tobago, 8:00 PM tiempo del Este, 7:00 PM tiempo del Centro, 5:00 PM tiempo del Pacífico.