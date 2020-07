Chicharito sobre Vela: “Tomó una decisión sabia”

El delantero de L.A. Galaxy , Javier ‘Chicharito’ Hernández , defendió la decisión de su compatriota Carlos Vela de no jugar en el regreso de la MLS en la ‘burbuja’ de Orlando por temor al coronavirus .

“Solo quiero dar una declaración sobre Carlos y yo porque tenemos una buena relación porque no quiero que parezca que yo tomé una decisión correcta y él no... Solo nosotros sabemos lo que pasa con nuestras familias ”, dijo Hernández en conferencia de prensa.

“Fue difícil (tomar la decisión) porque tengo a mi hijo de un año y mi esposa está embarazada y acabo de comprar una casa. Hablé con ella, mi cuñado que vivía en Nueva York, el equipo me apoyó en traerlo, en hacer los exámenes para que me ayude con mi hijo”, comentó el mexicano.

“Todos los jugadores, inculsive los solteros, fue una decisión importante ayudar a la liga. Me gustaría que todos estuvieran conscientes de eso, estar lejos de casa cinco semanas es difícil. Queremos seguir ayudando a la liga mejorar, crecer”, reconoció.

“No estaría aquí si no me sintiera a salvo. No tomaría el riesgo teniendo una esposa embarazada y un hijo. Creo que hay un muy buen protocolo para evitar que el virus se propague en caso de que se dé. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos, pero nadie es perfecto”, declaró el jugador tapatío.