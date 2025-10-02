Video ¡Turco Mohamed se hace de palabras con el árbitro y se va expulsado!

Toluca se quedó sin técnico en la Campeones Cup tras la expulsión de Antonio Mohamed al terminó de la primera parte del juego ante LA Galaxy luego de sus contantes reclamos al árbitro central.

Y es que el estratega de los Diablos Rojos quedó ‘caliente’ tras los primeros 45 minutos donde los angelinos estaban arriba en el marcador que el central n o dudó en mostrarle la tarjeta roja justo antes de marcharse a los vestuarios tras los constantes reclamos desde al banquillo.

Tras recibir ser expulsado, el ‘Turco’ ingresó al campo de juego para encarar a I ván Bartón y decirle de todo ante la mirada de los auxiliares que trataban de calmar al estratega del Toluca.

Alexis Vega y también se unió a los reclamos de Mohamed hacia el árbitro salvadoreño, pero no recibió ninguna tarjeta por parte del centra.

Después de la expulsión Antonio Mohamed tuvo que presenciar el desenlace del partido desde un palco del Dignity Health Sports Park.