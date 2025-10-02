    Toluca

    El 'Turco' Mohamed se va contra el árbitro y es expulsado en la Campeones Cup

    El estratega del Toluca le dijo de todo al salvadoreño justo al final de la primera parte del juego ante LA Galaxy.

    Por:
    TUDN.
    Video ¡Turco Mohamed se hace de palabras con el árbitro y se va expulsado!

    Toluca se quedó sin técnico en la Campeones Cup tras la expulsión de Antonio Mohamed al terminó de la primera parte del juego ante LA Galaxy luego de sus contantes reclamos al árbitro central.

    Y es que el estratega de los Diablos Rojos quedó ‘caliente’ tras los primeros 45 minutos donde los angelinos estaban arriba en el marcador que el central n o dudó en mostrarle la tarjeta roja justo antes de marcharse a los vestuarios tras los constantes reclamos desde al banquillo.

    PUBLICIDAD

    Tras recibir ser expulsado, el ‘Turco’ ingresó al campo de juego para encarar a I ván Bartón y decirle de todo ante la mirada de los auxiliares que trataban de calmar al estratega del Toluca.

    Alexis Vega y también se unió a los reclamos de Mohamed hacia el árbitro salvadoreño, pero no recibió ninguna tarjeta por parte del centra.

    Después de la expulsión Antonio Mohamed tuvo que presenciar el desenlace del partido desde un palco del Dignity Health Sports Park.

    Video El día que ‘Ojitos’ Meza puso en su lugar al ‘Turco’ Mohamed en Toros Neza

    Más sobre Toluca

    1 min
    Horario y dónde ver LA Galaxy vs. Toluca partido de Campeones Cup 2025

    Horario y dónde ver LA Galaxy vs. Toluca partido de Campeones Cup 2025

    1 min
    ¿Cuándo es el Campeones Cup 2025 de LA Galaxy vs. Toluca?

    ¿Cuándo es el Campeones Cup 2025 de LA Galaxy vs. Toluca?

    Relacionados:
    TolucaLA GalaxyAntonio Mohamed

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    Tráiler: Narcosatánicos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD