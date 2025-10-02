Video ¡Canciones, bailes y fiesta total, así es el festejo de Toluca!

Los Diablos Rojos de Toluca ganaron a LA Galaxy, de la MLS, el título de la Campeones Cup la noche del miércoles en el Dignity Health Sports Park en Carson, California.

El título se suma al de la Liga MX Clausura 2025 y al Campeón de Campeones del futbol mexicano por lo que la triple corona se gestó y motivó al conjunto del Estado de México a ir por un nuevo título para el Apertura 2025.

Los festejos no fueron para menos, cerveza, canciones y karaoke improvisado fueron la tendencia dentro del vestidor de los escarlatas donde también Antonio Mohamed como Sinha lucieron festivos a lado de os jugadores.

Alexis Vega incluso se puso a cantar, ‘Pollo’ Briseño se sumó y Jesús Angulo también compartió en sus redes sociales parte de los festejos, además de otros jugadores como Héctor Herrera, Jesús Gallardo y Marcel Ruiz, entre otros.

Ahora, Toluca se concentrará para el partido de visita frente al León este sábado como parte de la Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2025 previo al receso por la Fecha FIFA para después reanudar como local ante Querétaro.