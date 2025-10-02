    Toluca

    Así fueron los festejos de Toluca tras ganar la Campeones Cup 2025

    Jugadores y hasta Antonio Mohamed y Sinha se sumaron a la celebración en el vestidor escarlata tras ganar el título de la zona.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Canciones, bailes y fiesta total, así es el festejo de Toluca!

    Los Diablos Rojos de Toluca ganaron a LA Galaxy, de la MLS, el título de la Campeones Cup la noche del miércoles en el Dignity Health Sports Park en Carson, California.

    El título se suma al de la Liga MX Clausura 2025 y al Campeón de Campeones del futbol mexicano por lo que la triple corona se gestó y motivó al conjunto del Estado de México a ir por un nuevo título para el Apertura 2025.

    PUBLICIDAD

    Los festejos no fueron para menos, cerveza, canciones y karaoke improvisado fueron la tendencia dentro del vestidor de los escarlatas donde también Antonio Mohamed como Sinha lucieron festivos a lado de os jugadores.

    Alexis Vega incluso se puso a cantar, ‘Pollo’ Briseño se sumó y Jesús Angulo también compartió en sus redes sociales parte de los festejos, además de otros jugadores como Héctor Herrera, Jesús Gallardo y Marcel Ruiz, entre otros.

    Ahora, Toluca se concentrará para el partido de visita frente al León este sábado como parte de la Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2025 previo al receso por la Fecha FIFA para después reanudar como local ante Querétaro.

    Lo Diablos ya no tiene compromisos alternos a la Liga MX en un semestre en el que lo único que no consiguieron ganar fue la Leagues Cup, por lo que ahora se enfocan en el bicampeonato del futbol mexicano.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Campeones Cup 2024: América tiene el doble de valor que Columbus Crew

    Campeones Cup 2024: América tiene el doble de valor que Columbus Crew

    1 min
    Columbus Crew vs. América | Horario y dónde ver el partido de Campeones Cup 2024

    Columbus Crew vs. América | Horario y dónde ver el partido de Campeones Cup 2024

    1 min
    Cuándo y dónde se jugará el Campeones Cup 2023 entre Tigres y LAFC

    Cuándo y dónde se jugará el Campeones Cup 2023 entre Tigres y LAFC

    2 min
    Un título para borrar la mala racha: NYCFC celebra Campeones Cup

    Un título para borrar la mala racha: NYCFC celebra Campeones Cup

    2 min
    Diego Cocca: Atlas está "dolido" y "tiene mucho que aprender" tras perder el Campeones Cup

    Diego Cocca: Atlas está "dolido" y "tiene mucho que aprender" tras perder el Campeones Cup

    Relacionados:
    Toluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD