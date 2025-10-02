    Toluca

    Alexis Vega hace fuerte confesión en pleno festejo por la Campeones Cup

    Ojo a lo que dijo el jugador del Toluca después de ganar el título en la Campeones Cup.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video "Nos iban a criticar": La confesión de Alexis Vega tras conseguir título

    Alexis Vega, jugador del Toluca, no ocultó su felicidad después de conquistar la Campeones Cup ante el LA Galaxy, además de señalar que los Diablos Rojos tenían todo en contra para esta situación.

    En entrevista para TUDN tras conseguir el título, Vega señaló que el equipo dirigido por Antonio Mohamed supo manejar bien la presión para este encuentro ante el equipo de la MLS.

    "Muy especial, con esa intención de levantar un trofeo más, si la perdíamos nos iban a criticar muy duro, estos son los resultados que nos merecemos".

    Además, Alexis Vega confesó que, después de ganar su tercer título con Toluca y ganar la Copa Oro con la Selección Mexicana, este bien puede ser el mejor año de su carrera hasta el momento.

    "Tocamos la gloria desde la liga, luego el Campeón de Campeones, ha sido un año increíble, en lo personal el mejor para mí, también con selección, falta la cereza que es el bicampeonato, vamos a pelear a muerte".

