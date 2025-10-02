    Toluca

    Antonio Mohamed lanza advertencia tras ganar la Campeones Cup

    El estratega del Toluca ya piensa en el próximo reto de los Diablos Rojos.

    Por:
    TUDN.
    Video ¿Qué habrá querido decir? El mensaje de Mohamed tras ganar Campeones Cup

    Después de que Toluca consiguiera la Campeones Cup tras superar al LA Galaxy, Antonio Mohamed aseguró que ahora buscarán el bicampeonato del futbol mexicano.

    Sobre el partido ante el cuadro de la MLS donde gnaron sobre la hora el Turco señaló con alegría que fueron justos ganadores.

    " Una alegría enorme, merecido para los jugadores… Había que tener humildad, aceptar lo que pasaba, debíamos mejorar, lo hicimos bien y fuimos justos ganadores".

    "La seguridad que tenemos es nuestra fortaleza, una gran directiva, y a seguir en el camino… Buscar el título (de liga MX) ahora”, indicó el ‘Turco’ Mohamed.

    Con la Campeones Cup, Antonio ‘Turco’ Mohamed sumó su tercer título con el Toluca tras haber conseguido hace unos meses el Clausura 2025 y el Campeón de Campeones.

    Video ¡Turco Mohamed se hace de palabras con el árbitro y se va expulsado!

